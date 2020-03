MANDELLO – Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un cittadino mandellese, che si dimostra critico nei confronti della gestione dell’emergenza Covid-19.

“Buongiorno grazie per il grande lavoro che state facendo. Sono un cittadino di Mandello del Lario. Ma come è possibile fermare la diffusione quando ci sono persone che per ogni ragione (lavoro, degenerati, ecc…) sono in giro? In giro intendo uscire fuori da Mandello.

A meno che ci sia il discorso delle persone asintomatiche. Sei io fossi asintomatico? Come possiamo sapere…