LECCO – “Ho realizzato questa locandina per sensibilizzare i frequentatori della montagna, che siano climber, alpinisti o escursionisti è importante restare a casa anche se in giro magari si è quasi soli – anche per solidarietà e rispetto per chi lavora e per i malati”. Spiegazione e immagini a cura del fotografo lecchese Luca Lozza, autore dell’iniziativa che sta già girando tra città e dintorni.

Un ennesimo invito a tutti – questa volta anche a chi come lo stesso Lozza ama e frequenta le nostre belle montagne – per evitare i famosi “assembramenti” ma pure per l’appunto con l’intento di rispettare chi non può passeggiare o scalare in questi giorni.