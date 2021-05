GALBIATE – Intervento nella mattinata di oggi, domenica, per i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, Centro operativo del Bione.

Poco prima delle 11 è arrivata l’attivazione per un 61enne caduto mentre stava arrampicando alla falesia di Galbiate, nel settore Oasi, e aveva riportato un trauma a una gamba. Sul posto le squadre del Centro e quelle della Stazione del Triangolo Lariano; impegnati in tutto nove soccorritori del Cnsas.

Dopo averlo portato con la barella per una quarantina di minuti, sono arrivati nel punto in cui attendeva l’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate. Infine, l’infortunato è stato portato in ospedale, in ‘codice giallo‘.

L’intervento è finito poco prima dell’una.