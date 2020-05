CIVATE – Civate saluta per l’ultima volta Giancarlo Sozzi; classe 1936, è stato uno dei soci fondatori della Società Escursionisti Civatesi.

Così lo ricordano gli amici e compagni della SEC e il presidente Luigi Castagna: “Negli archivi della società c’è ancora la sua iscrizione: Tessera numero 8 datata 7 gennaio 1953. Per Giancarlo la SEC è sempre stata la sua seconda famiglia, tant’è che dopo aver costruito la sua casa ha lavorato concretamente alla costruzione del Rifugio Marisa Consigliere. Sin dagli esordi si è adoperato per far crescere la società, non solo…