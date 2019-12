MILANO – Allerta arancione per rischio valanghe diramata dalla protezione civile regionale per la quasi totalità dei territori prealpini e alpini, valida per la giornata di oggi sabato 21 dicembre e fino a nuovo aggiornamento.

SINTESI METEO

Una saccatura tra la Penisola Iberica e la Francia determina l’afflusso di correnti mediterranee molto umide e perturbate in direzione delle Alpi ed apporterà, fino a venerdì notte, precipitazioni abbondanti. Sabato 21 dicembre tempo stabile, domenica 22 dicembre rotazione delle correnti da Nord con foehn. In dettaglio: previsti da 40 a oltre 70 cm di neve fresca, con limite delle nevicate inizialmente a 1.600-1.800 m in lieve abbassamento in serata. In quota l’attività eolica molto forte (60-100 km/h ) da Sud, favorirà la deposizione della neve fresca in modo alquanto irregolare, formando nuovi e diffusi accumuli nelle zone sottovento a tutte le esposizioni. Per sabato 21 dicembre residue precipitazioni fino al primo mattino, con limite in abbassamento a 1.200 metri e rotazione del vento da Nord, poi ampie schiarite. Dal pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità.