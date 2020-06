CORTINA D’AMPEZZO – La sicurezza come priorità: quest’anno l’iniziativa “Sicuri sul sentiero”, organizzata nell’ambito della campagna permanente “Sicuri in montagna”, compie vent’anni e utilizzerà la modalità online per raggiungere tutti gli interessati. Alle 21 di sabato 20 giugno ci sarà una diretta Facebook, dal rifugio Scoiattoli di Cortina d’Ampezzo, con suggerimenti e novità per affrontare con responsabilità i prossimi mesi.

L’evento è organizzato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, con il Club Alpino Italiano e la media partnership di TPI – The Post Internazionale. Tanti gli ospiti: istruttori del Soccorso Alpino e Speleologico, personalità della montagna, testimoni diretti di salvataggi particolarmente complessi e i piloti dell’Aiut Alpin Dolomites, i fratelli Kostner di Ortisei, ai quali andrà un particolare riconoscimento.