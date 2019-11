GALBIATE (LC) – Il Monte Barro è una delle cime più frequentate, anche per la bellezza dei panorami che si possono ammirare dalla sua cima. Accade quindi di frequente che il Soccorso alpino sia impegnato in questa zona per soccorrere escursionisti e alpinisti. Oggi pomeriggio, verso le 16:30, è arrivata una richiesta per un uomo di 32 anni residente in zona, infortunatosi nei pressi della cima. È caduto e si è fatto male a un ginocchio. L’allertamento ha fatto partire la squadra di turno al Centro operativo del Bione, supportata da tre tecnici della stazione del Triangolo Lariano.

Il giovane è stato raggiunto, condizionato, trasportato verso valle e poi esaminato e valutato da un sanitario del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Infine è stato portato in ospedale.

Durante il fine settimana al Centro del Bione è di turno un gruppo di soccorritori, già pronti per intervenire in caso di necessità. Gli interventi sono in media più numerosi e in questo modo si riducono i tempi, pur potendo sempre contare anche sul supporto di tutti gli altri i tecnici della Delegazione Lariana.