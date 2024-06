10 MESI A UN SENZATETTO PER L’INCENDIO ALLA CHIESA DEL CALEOTTO; CHIESTI I SERVIZI SOCIALI

LECCO – Condannato a 10 mesi di reclusione per aver incendiato la scalinata esterna della chiesa di Santo Padre Pio nella zona del Caleotto di Lecco, a pochi passi del centro commerciale La Meridiana. I fatti risalgono alla sera dell’11 giugno 2022: sul posto intervennero i vigili del fuoco di Lecco evitando il peggio, mentre gli agenti della Questura di Lecco risalirono all’autore, un senzatetto, C.F., 45enne.

Davanti al giudice Chiara Arrighi sono stati ricostruiti i fatti e gli agenti della questura di Lecco hanno spiegato come sono risaliti, grazie anche al sistema di videosorveglianza della zona, alla persona indicata come “piromane”. L’incendio è avvenuto sulla porta d’ingresso, dove solitamente bivaccavano senza fissa dimora e persone già conosciute alle forze dell’ordine, e si era esteso all’edificio. Sulla vicenda, in una precedente udienza era stato sentito il prevosto di Lecco, monsignor Davide Milani, che dal 1° settembre è stato promosso ad un incarico in Vaticano.

L’imputato, oggi ospite di una comunità terapeutica, deve rispondere di danneggiamento a seguito di incendio e al termine della discussione il Pm Caterina Scarselli ha chiesto la condanna a 2 anni dell’imputato, pur con una serie di attenuanti, mentre il giudice Chiara Arrighi l’ha condannato a 10 mesi. I difensori hanno chiesto la messa alla prova del 45enne, tramutando la pena in attività ai servizi sociali, e il percorso sarà definito in un’udienza fissata dal giudice a settembre.

