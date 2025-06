10 TOTEM INFORMATIVI PER IL PROGETTO “TI RACCONTO IL MIO RIONE”

LECCO – Il Comune di Lecco ha presentato il progetto “Ti racconto il mio rione”. Avviato nell’anno scolastico 2023-24, si è concluso a giugno di quest’anno con l’installazione di 10 totem informativi posti nelle vicinanze dei plessi scolastici.

Il progetto, che ha visto la collaborazione tra Ufficio Istruzione e Ufficio Turismo, ha interessato le scuole primarie statali. Ogni plesso ha coinvolto i propri studenti con approfondimenti e uscite didattiche alla scoperta del proprio rione. Docenti e alunni hanno raccolto informazioni e curiosità di ogni quartiere: origine del nome del rione, collocazione geografica, soprannome degli abitanti, breve storia del quartiere, luoghi di interesse.

Le informazioni sono state riportate nei totem informativi con il linguaggio dei bambini, affinché siano gli alunni a raccontare il proprio rione. Gli elaborati delle scuole sono stati editati dall’Ufficio Turismo del Comune di Lecco, in particolare da Infopoint, per dare uniformità alla parte testuale. La grafica è stata curata da Paolo Vallara seguendo il brandbook Lecco Land of colors.

I totem riportano anche una mappa stilizzata dei rioni della città, immagini dei luoghi simbolo e un Qr Code con collegamento a una pagina web dedicata su sito istituzionale del Comune di Lecco.

La primaria Nazario Sauro di Germanedo ha rimandato l’iniziativa a un altro anno scolastico.