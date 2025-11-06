14/16 NOVEMBRE, MOSTRA DELLA CAPRA OROBICA A CASARGO: IL PROGRAMMA

CASARGO – Dal 14 al 16 novembre, Casargo ospiterà la XXXIV edizione della Mostra Regionale della Capra Orobica, un appuntamento ormai storico per la Valsassina e per tutti gli appassionati di agricoltura, allevamento e tradizioni montane. L’evento si svolgerà nella zona eventi del paese e proporrà un ricco programma che unisce divulgazione scientifica, cultura rurale, gastronomia e intrattenimento per tutte le età.

La manifestazione prenderà il via venerdì sera alle 20.30 con una serata astronomica dal titolo “CAPRIcorno!”, organizzata in collaborazione con gli Astrofili Valsassina presso la Sala Civica. Un’occasione per esplorare il cielo e le sue meraviglie, in un suggestivo connubio tra scienza e territorio …

