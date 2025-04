15.000 A BOSISIO ALLA 50ª CAMMINATA DELL’AMICIZIA. MESSAGGIO DEL PAPA

BOSISIO PARINI – La 50ª edizione della Camminata dell’Amicizia a Bosisio Parini ha attirato oltre 15.000 partecipanti di ogni età. Un successo per questo evento podistico non competitivo, organizzato dal Gruppo Amici di don Luigi Monza, che è nato nel 1974 per sostenere i bambini ricoverati e le loro famiglie. Quest’anno, il ricavato sarà destinato a progetti per bambini con disabilità in paesi come Ecuador, Marocco, Sudan e Cina, oltre all’acquisto di letti per i piccoli pazienti ricoverati nel Centro specializzato a Bosisio Parini.

L’evento ha incluso percorsi di 7 e 12 km, attività di intrattenimento come concerti, spettacoli magici e giochi per bambini, e persino una lettera di Papa Francesco per celebrare l’importanza di questa iniziativa. È stato un vero trionfo di solidarietà e senso di comunità, oltre che di vicinanza ai bambini diversamente abili.

Nel messaggio speciale inviato per il cinquantesimo della camminata, il Pontefice ha espresso gratitudine per il dono della maglietta e le parole di affetto ricevute. Ha incoraggiato tutti a continuare a confidare in Gesù, definendolo “la nostra speranza”. Inoltre, ha augurato un sereno Anno Giubilare e ha benedetto i partecipanti, chiedendo loro di pregare per lui e promettendo di fare lo stesso. Un gesto di grande vicinanza e spiritualità che ha reso quest’edizione ancora più significativa.

