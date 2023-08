LECCO – Uno stanziamento di quasi 100 milioni di euro per rinnovare ed ammodernare le strutture sanitarie e il patrimonio tecnologico. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

In particolare, nel nostro territorio arriveranno 1,7 milioni di euro, che serviranno per l’implementazione delle opere di ristrutturazione del pronto soccorso dell’Ospedale di Lecco, con la produzione di prefabbricati utili all’ampliamento del presidio.

“Questo importante investimento – ha affermato Bertoloso – è stato definito in sede di assestamento di bilancio. Abbiamo individuato alcune priorità anche attraverso specifiche istanze pervenute dai territori. Tutto ciò in continuità con i precedenti piani di regionali, diventa fondamentale fornire risposte alle esigenze manifestate dalle aziende sanitarie. È la strada giusta per rendere sempre più efficiente la sanità lombarda”.