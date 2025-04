173 ANNI DELLA POLIZIA DI STATO, A LECCO PREMIATI 22 AGENTI

LECCO – Giovedì 10 aprile la Polizia di Stato celebra il 173° anniversario dalla sua fondazione.

Nella mattinata, a Lecco si è svolta una cerimonia commemorativa dell’evento presso la Sala conferenze di Palazzo Falck in Piazza Garibaldi, alla presenza delle autorità civili, militari, politiche ed ecclesiastiche del territorio.

La giornata ha avuto inizio alle 9, presso il piazzale della Questura, dove il Questore della Provincia di Lecco Stefania Marrazzo, alla presenza del Prefetto Sergio Pomponio, dei funzionari ed il personale della Polizia di Stato, nonché dei rappresentanti dell’A.N.P.S. in uniforme sociale e labaro, ha deposto una corona di alloro alla lapide ai Caduti della Polizia di Stato.

Il 173° anniversario ha rappresentato, anche quest’anno, un’occasione per avvicinare la comunità lecchese al mondo della Polizia di Stato, infatti in Piazza Garibaldi sono stati allestiti degli stand espositivi, in cui i cittadini – a partire dai più piccoli – hanno potuto apprezzare da vicino il lavoro quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato e, in particolare, dai poliziotti dalla Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Scientifica.

In piazza sono stati esposti anche i mezzi della Polizia di Stato, tra cui auto e moto storiche, che hanno suscitato grande interesse da parte degli alunni di alcuni istituti scolastici intervenuti per l’occasione.

Durante la giornata il Questore Stefania Marrazzo e il Prefetto Sergio Pomponio hanno assegnato un encomio e una promozione per merito straordinario all’assistente capo coordinatore Roberto Curi, 47 anni, e al 31enne agente scelto Sergio Aiuto, che nella notte del 7 novembre 2022 si sono gettati dal Ponte Nuovo di Lecco nelle acque del lago per salvare un 63enne che aveva deciso di compiere il gesto estremo. Insieme a loro, sono stati assegnati riconoscimenti ad altri 20 agenti: Vincenzo Pasquale, Mauro Scarmato, Antonio Carella, Francesco Bruno, Carlo Calabrese, Romano Borellini, Pierluigi Danza, Roberto Pierangelini, Gennaro Commone, Antonio Fricano, Riccardo Salvatore Pagano, Domenico Rocco Libertella, Pietro Matteo De Angelis, Daniele Ottaviani, Alessio Gnagnarini, Roberto Necchi, Luigi Di Metri, Massimiliano Patuzzo, Dario Gobbo, Federico Locatelli.

Marrazzo ha poi fatto un bilancio dei suoi primi mesi di lavoro in città: “Il numero dei reati denunciati ha registrato una diminuzione del 3%, segno che il nostro impegno sta dando risultati positivi. Tuttavia non possiamo considerarci soddisfatti: come esprime bene lo slogan della Polizia “Esserci sempre”, la sicurezza pubblica è un concetto dinamico ed esprime la quotidianità del nostro incessante impegno nelle molteplici attività, la nostra presenza sul territorio e la vicinanza ai cittadini, a presidio della sicurezza e della legalità”.

Il Questore ha voluto celebrare, con grande soddisfazione e orgoglio, il lavoro svolto nel corso dell’anno dai poliziotti di questa provincia, garantendo che la Polizia di Stato continuerà, sempre con maggior impegno, a fare la sua parte “nella consapevolezza che la sicurezza è una partita che si può vincere se a scendere in campo è una squadra nella quale ognuno ha un ruolo ed il cui risultato è fortemente condizionato dallo specifico contributo di ciascuno”.

Il Questore ha voluto fortemente ringraziare tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato di Lecco e il personale dell’amministrazione civile dell’Interno per il proficuo lavoro svolto quotidianamente negli ambiti di rispettiva competenza, con un particolare apprezzamento al personale delle Specialità presenti sul territorio – Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria -, evidenziando come le arterie stradali e la tratta ferroviaria di loro competenza richiedano un particolare impegno per le criticità che, più di una volta nel corso dell’anno, si sono registrate su strada, a bordo treno o in stazione.

Inoltre, ha sottolineato l’importanza della prevenzione, come efficace strumento per garantire la sicurezza, specificando che la stessa passa dal controllo del territorio all’adozione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali ed al costante impegno nei progetti di legalità rivolti ai giovani degli istituti scolastici della provincia.

Oggi “è la festa di donne e uomini che con passione, coraggio e con grande spirito di sacrificio, ma soprattutto con l’orgoglio di appartenenza allo Stato contribuiscono ogni giorno a scrivere le pagine di una storia, vissuta per difendere i principi della nostra Costituzione, a volte pagando un prezzo altissimo con la propria vita”, queste le parole conclusive del Questore Stefania Marrazzo, con cui ha voluto ricordare l’Assistente della Polizia di Stato Francesco Pischedda, che ha perso la vita in servizio, nella notte tra il 2 ed il 3 febbraio 2017, nel tentativo di interrompere la fuga di un furgone rubato sulla SS 36.