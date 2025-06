2 GIUGNO, LA VICESINDACA: “ESERCIZIO DI RESPONSABILITÀ COLLETTIVA”

LECCO – “Celebrare oggi la nascita della Repubblica non è solo un gesto di memoria, ma un esercizio di responsabilità collettiva”.

Così la vicesindaca di Lecco Simona Piazza nella cerimonia ufficiale in città per la Festa della Repubblica. “Ricordiamo il 2 giugno 1946 – ha aggiunto la rappresentante di Palazzo Bovara – non solo come il giorno in cui l’Italia scelse tra Monarchia e Repubblica, ma come il momento fondativo di un nuovo patto civile, sociale e democratico. Un patto che vive per la prima volta le donne protagoniste del processo democratico. Un patto che, oggi ci impegna, ogni giorno, a costruire un Paese più giusto, più libero, più coeso.”.

Alla presenza anche del vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, altro discorso ufficiale, quello del Prefetto di Lecco.

Sergio Pomponio ha citato tra gli altri Platone, Kant, Dostoevskij e De Gasperi, omaggiando infine l’ottavo centenario della composizione del Cantico delle Creature.

RedLC