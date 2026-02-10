2026 RICCO DI CULTURA ALLA VISCONTEA: TUTTE LE MOSTRE IN PROGRAMMA

LECCO – La Torre Viscontea torna al centro del progetto culturale lecchese con un 2026 ricco di mostre di ogni genere, che daranno vita al palazzo storico. Le mostre sono state organizzate in collaborazione con associazioni ed enti locali in modo tale da valorizzare quanto più possibile la produzione artistica e industriale del territorio, con sempre un occhio attento alla storia dal medioevo ad oggi.

La Torre è l’unica parte che rimane delle fortificazioni di epoca Viscontea sopravvissuta agli abbattimenti avvenuti verso la fine del XVIII secolo. Nel Seicento la fortezza nella sua interezza era stata utilizzata per ospitare le guarnigioni Spagnole di cui parla Alessandro Manzoni ne “I promessi sposi”. Oggi del castello rimane solo la torre trecentesca dove al piano terra è possibile vedere gli alloggi del corpo di guardai e qualche palla di cannone, mentre il primo piano è adibito alle mostre organizzate dal Si.M.U.L in collaborazione con l’assessorato alla Cultura di Lecco.

Le mostre partite il 31 gennaio si protraggono fino al 10 gennaio 2027, di seguito il calendario dettagliato:

31 gennaio – 22 febbraio 2026

Ironcraft – Produzione lecchese metallurgica e l’arte del ferro

7 marzo – 6 aprile 2026

Alla ricerca di Eco – Elaborazioni fotografiche legate alla giornata internazionale della donna

18 aprile – 17 maggio 2026

In cammino con i pionieri e con le loro storie. Un viaggio tra immagini libri e documenti storici

23 maggio – 14 giugno 2026

Lecco in acquarello 2026 – VIII edizione – Il Senso. Mostra di acquarellisti internazionali

27 giugno – 20 settembre

Nicola Villa – Traiettorie di attimi. Mostra retrospettiva di Nicola Villa

4 ottobre – 18 ottobre 2026

Immagimondo 2026 Mostra fotografica legata al tema del viaggio, luoghi e culture

24 ottobre – 15 novembre 2026

Il Gerenzone e le sue testimonianze. Fotografie di archeologia industriale di Alessio Volontè

5 dicembre – 10 gennaio 2027

Mostra di presepi e diorami 15° edizione

Per maggiori informazioni:

https://www.comune.lecco.it/Novita/Notizie/Musei-presentato-il-calendario-delle-mostre-2026