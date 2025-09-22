21ENNI TRAVOLTE A BRIVIO. PER L’AUTISTA OGGI LA CONVALIDA DELL’ARRESTO?

BRIVIO – Due giovani donne, Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe ventunenni di Paderno d’Adda, sono morte nella tarda serata di sabato lungo la strada per Airuno, a Brivio, mentre si dirigevano a piedi verso il centro paese per partecipare alla festa sul lungofiume. Insieme a loro c’era un’amica ventenne di Robbiate, miracolosamente sopravvissuta, coinvolta solo marginalmente nell’impatto e ora sotto shock.

Le tre ragazze avevano appena parcheggiato la loro auto nei pressi della palestra e stavano raggiungendo il cuore della manifestazione, camminando in fila indiana lungo il ciglio della strada. In quel momento, un furgone condotto da un uomo di trentaquattro anni, di nazionalità polacca, transitava a velocità sostenuta: dopo aver urtato un’altra vettura, ha travolto in pieno le due giovani, mentre la terza è stata sfiorata. L’impatto è stato di una violenza tale da non lasciare scampo a Milena e Giorgia, sbalzate in mezzo alla carreggiata e decedute sul colpo.

Immediati i soccorsi: sono accorsi i sanitari dell’elisoccorso, automedica, auto infermieristica, volontari della Croce Rossa, Calolzio Soccorso, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Carabinieri. Nonostante il dispiegamento di soccorritori, per le due ragazze non c’è stato nulla da fare. La strada è stata interdetta al traffico, mentre i corpi delle vittime sono stati coperti e Chiara, l’amica, trasportata in ospedale.

L’autista del furgone, rimasto illeso, è stato sottoposto immediatamente ad alcoltest con esito negativo, ma il narcotest ha confermato la presenza di sostanze stupefacenti. Con l’accusa di omicidio stradale, l’uomo è stato arrestato in flagranza e condotto nel carcere lecchese di Pescarenico. Prevista in giornata la convalida dell’arresto.

La notizia ha sconvolto profondamente sia la comunità di Brivio sia quella di Paderno d’Adda, dove le vittime erano molto conosciute. Il sindaco Federico Airoldi ha proclamato due giorni di lutto cittadino e, d’accordo con la Pro Loco e le associazioni locali, ha dichiarato l’annullamento della festa di paese: il previsto spettacolo pirotecnico, il concerto e altre manifestazioni sono stati rinviati. La processione e la funzione religiosa si svolgeranno regolarmente, trasformate in un momento di raccoglimento e preghiera per Giorgia e Milena.

