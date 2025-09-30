22ENNE LECCHESE ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE SU UNA 12ENNE

LECCO – Un 22enne lecchese deve rispondere di violenza sessuale su una ragazzina, che all’epoca dei fatti aveva 12 anni. I due episodi di violenza sessuale sarebbero accaduti a Lecco e la ragazzina sarebbe stata avvicinata dal 22enne che conosceva in ambito di amicizie familiari.

I due episodi risalgono alla fine del 2023, quando la ragazzina raccontò in famiglia cosa le era accaduto; i genitori si rivolgono all’avvocato Stefano Simonetti che presenta una denuncia. Così sono scattate le indagini, coordinate del Pm Chiara Stoppioni, e al termine è stato chiesto il rinvio a giudizio del 22enne.

Il giudice Salvatore Catalano prima di decidere si è affidato ad una consulenza dello psicoterapeuta Enrico Magni, che nell’udienza odierna ha depositato la relazione confermando che la ragazzina può stare in giudizio. Il Gup del tribunale di Lecco ha così deciso per l’incidente probatorio, poi deciderà sul rinvio a giudizio.

