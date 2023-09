LECCO – Dal 13 al 22 ottobre torna Immagimondo, la manifestazione promossa da Les Cultures OdV a Lecco e comuni limitrofi che sin dalle origini mette al centro il viaggio, la conoscenza dell’altro e lo scambio tra culture e popoli del mondo.

Un’iniziativa che a partire da questa 26ª edizione si rinnova nella formula e nelle finalità, affiancando al tema del viaggio in senso stretto quello del viaggio come movimento, incontro che genera novità, conoscenza. Dieci giorni tra conferenze, presentazioni di libri, proiezioni di film e documentari, ma anche itinerari poetico-filosofici, laboratori, mostre, momenti musicali e teatrali, il tutto con fil-rouge un concetto di viaggio che si fa sempre più inclusivo.

“La parola viaggio – spiegano gli organizzatori – è un termine che abbraccia un ventaglio di pratiche e discorsi: tutti a un certo punto della loro vita hanno lasciato casa per andare da qualche altra parte. Alle volte sono rimasti, altre sono tornati, altre ancora si sono fermate in mezzo alla via, deviando dal percorso originario. Sia come sia, il movimento è connaturato alla natura umana, ma anche a quella degli animali e delle piante. Dalla ventiseiesima edizione, Immagimondo proverà a ragionare sul viaggio in modo ampio, nella convinzione che l’incontro, frutto prediletto del viaggiare, sia alla radice di quella mescolanza continua che chiamiamo cultura”.

