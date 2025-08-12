29ENNE FERMATA PER TEMPO SUL ‘SOLITO’ PONTE DELLA VITTORIA A CREMENO

CREMENO – Paura nella tarda mattinata di oggi, martedì, a Cremeno, dove una giovane donna di 29 anni ha tentato di togliersi la vita intendendo gettarsi dal Ponte della Vittoria. Il gesto disperato è stato fermato grazie a un intervento tempestivo di alcune persone che passavano in zona proprio in quel momento.

Sul posto sono giunti dipendenti del Comune, la Polizia Locale dell’Altopiano e il padre della ragazza. Successivamente è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa per prestare l’assistenza del caso; a quanto pare è stata portata al Pronto Soccorso di Lecco, in “codice verde“.