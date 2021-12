LECCO – Sabato 18 dicembre si rinnovano il presidente e il consiglio della Provincia di Lecco. Si tratta di elezioni di secondo grado: elettori ed eletti sono dunque i sindaci e i consiglieri comunali, cui è affidata la responsabilità di votare per conto delle comunità e dei cittadini amministrati, e con voto ponderato secondo il numero di abitanti del proprio Comune.

Si vota in un unico turno, dalle 8 alle 20 di sabato, nei seggi istituiti a Villa Locatelli mentre gli scrutini si svolgeranno domenica mattina. Complessivamente in Italia verranno eletti 31 presidenti di Provincia, che resteranno in carica quattro anni, e 75 consigli provinciali, questi in carica per due anni.

Nel lecchese sono due i candidati per la carica di presidente della Provincia, Alessandra Hofmann per la lista ‘Casa dei Comuni‘ sostenuta dai tre partiti di centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega), e Marco Passoni per la lista ‘La Provincia Territorio e Bene Comune‘ che unisce Partito Democratico e altre civiche di area (AmbientalMente, Democrazia è partecipazione, Fattore Lecco).

Sono tre invece le liste che si presentano per i dodici seggi che formano il Consiglio Provinciale. Oltre alle due citate partecipa anche ‘Civici per la Provincia‘, espressione di quel centrosinistra che avrebbe voluto proseguire nell’ampia alleanza sperimentata con l’amministrazione uscente.

Ecco tutti i candidati con il Comune di cui sono consiglieri:

CASA DEI COMUNI

Albani Fiorenza, Merate

Alfaroli Irene, Bellano

Chiarella Giuseppe, Molteno

Frusca Sara, Valmadrera

Ierlardi Davide, Colico

Malugani Carlo, Vercurago

Mastroberardino Fabio Pio, Calolziocorte

Micheli Mattia, Abbadia Lariana

Rossi Adriana, Airuno

Santorio Pietro, Cernusco Lombardone

Simonetti Stefano, Valgreghentino

Zambetti Elena, Ello

LA PROVINCIA TERRITORIO E BENE COMUNE

Narciso Chiara, Oggiono

Lanfranchi Paolo, Dolzago

Pigazzini Luca, Carenno

Bonfanti Chiara, Imbersago

Negri Paolo, Sirtori

Cipriano Sara, Malgrate

Rocca Felice, Osnago

Frigerio Paola, Lecco

Rossi Marco, Varenna

Mucci Milena, Monticello

Spotti Elio, Introbio

Riva Patrizia, Merate

CIVICI PER LA PROVINCIA

Conti Giuseppe, Garlate

Cazzaniga Anna, Costa Masnaga

Delpini Erino, Primaluna

Ghislandi Giovanni, Imbersago

Grega Raffaele, Colico

Invernizzi Lauretta, Galbiate

Pirovano Valeria, Cernusco Lombardone

Riva Aldo, Castello Brianza

Rusconi Antonio, Valmadrera

Rusconi Daniela, Oggiono

Tantardini Silvia, Civate

Valsecchi Cesare, Calolziocorte

C.C.