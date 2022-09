MORTERONE – Eravamo stati facili profeti quando nel recente passato avevamo sostenuto che la ormai famosa e per qualcuno famigerata “Strada delle tre valli” sarebbe presto tornata d’attualità: effettivamente non ci eravamo sbagliati visto che nei giorni scorsi, al protocollo del consiglio regionale della Lombardia è stata depositata la richiesta di istituire un gruppo di lavoro per indagare la fattibilità di nuovi collegamenti intervallivi, ferroviari e stradali, anche sui territori montani a noi più vicini. Il tutto e come da consolidato copione, per sondare le potenzialità socio-economiche delle Terre alte e dunque rilanciare Turismo e trasporto di persone e merci.