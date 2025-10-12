30 ANNI DI SOL QUAIR: GRANDE CONCERTO SABATO NELLA BASILICA DI SAN NICOLÒ

LECCO – Trent’anni di musica, emozioni e comunità. Il coro gospel Sol Quair, fondato a Lecco nel 1995, si prepara a celebrare il suo importante anniversario con un evento speciale che unirà ricordi, spiritualità ed energia corale. L’appuntamento è per sabato 18 ottobre alle 20:45 nella Basilica di San Nicolò, cuore spirituale e artistico della città. Una cornice suggestiva che accoglierà un concerto dal forte valore simbolico, pensato come un abbraccio collettivo verso il pubblico che in questi decenni ha seguito e sostenuto la crescita del coro.

Il programma tra tradizione e novità

Per la serata, i Sol Quair proporranno un percorso musicale che intreccia la ricca tradizione gospel con brani contemporanei, spirituals e arrangiamenti originali. Tra i momenti più attesi, l’esecuzione della Missa Brevis di Jacob de Haan che offrirà una lettura corale intensa e coinvolgente, testimoniando la capacità del gruppo di coniugare la radice religiosa con una sensibilità attenta ai linguaggi moderni.

Il concerto non sarà soltanto una celebrazione musicale, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo del canto corale come veicolo di pace, unità e dialogo. Nei trent’anni trascorsi, infatti, Sol Quair ha saputo trasformare ogni esibizione in un momento di condivisione, trasmettendo al pubblico un messaggio universale di speranza e fratellanza.

Viaggio corale lungo tre decenni

Nato dall’intuizione di Marylin Turner e attualmente diretto dal maestro Giuseppe Caccialanza, il coro ha percorso un cammino costellato di concerti, tournée, collaborazioni artistiche e progetti sociali.

Oggi Sol Quair rappresenta una realtà corale di riferimento per la città di Lecco e non solo, con uno stile particolarmente attento all’aspetto emotivo e partecipativo della musica gospel.

Un invito aperto a tutta la città

L’ingresso al concerto sarà libero fino a esaurimento posti. L’organizzazione invita tutti i lecchesi, e non solo, a partecipare a questa serata di festa, spiritualità e musica. Sarà un’occasione per rivivere con i Sol Quair le emozioni di questi trent’anni e per guardare insieme al futuro.