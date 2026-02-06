“30 E LODE”, IL PROGETTO CHE VALORIZZA I GIOVANI NELLO SPORT

LECCO – Lo sport come spazio di crescita, relazione e inclusione. È questa la visione che anima “30 e Lode”, il nuovo progetto sostenuto dal bando Giovani e Smart di Regione Lombardia e promosso da CSI Milano, in collaborazione con i comitati territoriali di Varese e Lecco, con ASD Oransport e con due oratori partner: la Parrocchia San Vittore Martire di Varese e la Parrocchia Sant’Ambrogio di Merate. Un’iniziativa che punta a dare voce ai giovani e a renderli protagonisti attivi nelle comunità sportive e oratoriane.

L’obiettivo è chiaro: formare 30 Ambassador dello sport educativo, selezionati tra ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni provenienti dalle società sportive d’oratorio. Per loro è previsto un percorso che si svilupperà da gennaio 2026 ad aprile 2027, articolato in attività formative, esperienze sul campo e momenti di confronto con figure di riferimento del mondo sportivo ed educativo.

Il programma prevede un’esperienza residenziale, incontri con campioni, attività di volontariato, sessioni di coaching e laboratori di progettazione. I giovani coinvolti saranno chiamati a ideare e realizzare mini-progetti negli oratori, con il coinvolgimento di oltre 200 coetanei, sviluppando competenze di lavoro di squadra, leadership e gestione delle attività educative.

Al termine del percorso, i cinque progetti più innovativi riceveranno un riconoscimento speciale: la possibilità di trasformare l’esperienza maturata in un primo passo verso il mondo del lavoro, grazie a un accompagnamento dedicato e a opportunità di inserimento in ambito sportivo ed educativo.

“30 e Lode” nasce per rispondere a un’esigenza sempre più evidente: creare spazi in cui i giovani possano esprimersi, costruire relazioni significative e sentirsi parte attiva della comunità. Lo sport diventa così un linguaggio comune, capace di contrastare fragilità sociali ed educative e di generare nuove energie positive nei territori.

Per chi desidera candidarsi come Ambassador, è prevista una call informativa il 26 febbraio alle 20:30. Iscrivendosi tramite il modulo a questo link, si riceveranno via e-mail il link di collegamento e tutte le informazioni utili per partecipare all’incontro di presentazione.