ABBADIA LARIANA – Il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco di Lecco con tre unità SAF (Speleo Alpino Fluviale) sono intervenuti nella notte per soccorrere quattro stranieri che erano andati in difficoltà in zona impervia, sul Sentiero attrezzato dei Tecett, in territorio di Abbadia.

L’intervento di soccorso dei quattro escursionisti è durato circa 4 ore e mezza, al termine i malcapitati sono stati riportati a valle in sicurezza.

RedCro