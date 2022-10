Condividi questo articolo

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 17 a domenica 23 ottobre 2022.

Via CAVOUR tratto all’altezza del civico n. 82, dal 17 al 21 ottobre, parziale restringimento della sede stradale e marciapiede per lavori di riparazione pluviale occluso (Impresa Combi Moreno di Lecco);

via GIOTTO tratto all’altezza del civico n. 53, dal 17 al 18 ottobre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di nuovo allaccio alla rete idrica (Impresa Edil Lario cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

via DELL’EREMO tratto all’altezza del civico n. 28/A, dal 17 al 18 ottobre, parziale restringimento per lavori di rinnovo allaccio rete gas (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lereti spa);

via MAZZUCCONI, dal 17 ottobre al 7 novembre, parziali longitudinali restringimenti per lavori di scavo posa rete in fibra ottica (Impresa Circet spa. DI San Giovanni Teatino per conto di Oper Fiber spa);

via FIOCCHI, via LAMARMORA e c.so PROMESSI SPOSI, dal 17 ottobre al 11 novembre, parziali longitudinali restringimenti per lavori di scavo posa rete in fibra ottica (Impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fiber spa);

via AGLIATI, civ. 18/20, dalle 18:00 del 14 ottobre alle 18:00 del 18 novembre, proseguo dell’occupazione per lavori edili e istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale;

c.so BERGAMO tratto all’altezza del civico n. 8, dal 20 al 24 ottobre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo posa rete in fibra ottica (Mds Impianti srl di Colico);

via CORTI tratto all’altezza del civico n. 8, dal 17 al 18 ottobre, parziale restringimento della sede stradale per collegamento camerette fognatura in fibra ottica (Impresa Redaelli Francesco per conto di Lario reti Holding);

ponte AZZONE VISCONTI, dalle 9:00 del 17 ottobre alle 20:00 del 21 ottobre, istituzione di divieto di transito veicolare per lavori edili necessari all’attuazione delle modifiche viabilistiche previste nel PGTU (Impresa Vitali per conto Amministrazione Comunale);

via ALLA SPIAGGIA tratto da via alla Spiaggia civ. 33 al confine con comune di Vercurago, dal 17 ottobre al 25 ottobre dalle 8.30 alle 16.30, istituzione di divieto di transito ciclo pedonale, per lavori di ripristino della pavimentazione a seguito della realizzazione dell’illuminazione pubblica della pista ciclabile (Impresa City Green Light Srl di Vicenza per conto del Comune di Lecco).

Si segnala infine che mercoledì 19 ottobre, a partire dalle 15:00 e fino alle 21.00, in occasione dell’incontro calcistico che si disputerà presso lo stadio Rigamonti – Ceppi alle 18 (Lecco – Juventus Next Gen), le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste. Per quanto riguarda le soste, è istituito divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati dalle Forze di Polizia, in via PASCOLI su ambo i lati, via CANTARELLI su ambo i lati, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle area di sosta di via XI FEBBRAIO, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 48137