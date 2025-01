4 CHILI DI COCAINA SOTTO LA SELLA, 60ENNE GALBIATESE IN MANETTE A CHIASSO

PONTE CHIASSO (CO) – Un 60enne pugliese, residente a Galbiate, è stato arrestato dalla polizia di stato di Como per traffico di droga mentre tentava di attraversare il confine di Ponte Chiasso con 4 chili di cocaina sotto la sella dello scooter.

Come riporta TicinoNotizie, l’uomo è stato fermato dagli agenti per un controllo di routine e perquisito dopo che sono emersi i suoi precedenti per droga; la ricerca ha portato alla luce i 600 euro in contanti che l’uomo aveva con sé, probabilmente provenienti dall’attività di spaccio, ma soprattutto 4.060 chilogrammi di cocaina in quattro panetti, nascosti nel sottosella del motorino.

La polizia ha subito informato la procura della Repubblica di Como e il pm ha disposto l’arresto del 60enne, che rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo è ora dietro le sbarre nel carcere Bassone.