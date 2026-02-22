4 INTERVENTI DEL SOCCORSO ALPINO. APPELLO A CONTROLLARE IL METEO

LECCO – Diversi interventi oggi per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino. Il primo a Civate per una persona caduta all’inizio del sentiero della Valle dell’Oro. Sul posto i tecnici del Centro operativo, insieme a una squadra della Stazione, l’ambulanza e l’automedica.

In seguito, sempre in mattinata, altre tre attivazioni: a Galbiate sul Monte Barro (medico acuto), è intervenuto l’elisoccorso di Bergamo di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e i Vigili del fuoco si sono avviati a piedi al Corno Birone, territorio del comune di Civate, per un escursionista, trasportato a valle dall’elicottero dei Vigili del fuoco. Quarta attivazione per un escursionista in difficoltà sul Monte Palanzone, comune di Faggeto Lario, recuperato sempre dall’elicottero dei Vvf. Poco dopo le 15, intervento all’Alpe del Viceré per un escursionista infortunato, raggiunto dai soccorritori e portato a valle dall’ambulanza.

Un impegno significativo per i soccorritori, che in alcuni casi potrebbe essere ridotto considerando con responsabilità la programmazione degli itinerari, delle proprie competenze, dell’equipaggiamento adatto. “È un periodo – annota il CNSAS – in cui i sentieri, anche a quote non elevate, possono presentare tratti ghiacciati o innevati. La raccomandazione è anche di controllare sempre le previsioni meteorologiche e verificare con la massima attenzione i bollettini neve e valanghe“.