4 LUGLIO, INDEPENDENCE DAY. POCHI FESTEGGIANO DALLE NOSTRE PARTI

In Lombardia, regione che ospita oltre 1,2 milioni di stranieri residenti, gli americani rappresentano una piccola ma significativa comunità. Al 1° gennaio 2024, i cittadini statunitensi residenti in Lombardia sono 1.180 (0,23% degli stranieri), con la maggior concentrazione nella città metropolitana di Milano. Nella provincia di Lecco, invece, la presenza di cittadini USA è molto limitata o quasi assente, dato che le statistiche non segnalano numeri rilevanti in questo territorio137.

Il Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano è il principale punto di riferimento per i cittadini americani in Lombardia e nelle regioni limitrofe, offrendo servizi consolari e assistenza. Questo consolato copre anche altre regioni del Nord Italia, facilitando i rapporti tra gli USA e la comunità locale5.

In conclusione, il 4 luglio rappresenta non solo un momento di festa per gli americani residenti in Lombardia, ma anche un’occasione per rafforzare i legami culturali tra Stati Uniti e Italia, in particolare nella metropoli milanese dove la comunità USA è più numerosa e attiva.

G. C.