41ª CAMMINATA DEL PAPÀ A SALA: OLTRE 400 PARTECIPANTI, UNA GRANDE FESTA

CALOLZIOCORTE – La festa del papà di domenica 17 si anima all’oratorio di Sala: la tradizionale Camminata del Papà, giunta alla sua 41esima edizione, ha infatti segnato un grande successo, con oltre 400 partecipanti.

L’evento, che si svolge su un percorso di 7,5 chilometri dall’oratorio di Sala a Calolziocorte e ritorno, è molto partecipato anche dalle famiglie, che ricevono premi in base a molte categorie, come ad esempio per il primo padre con figlio, per il bambino più piccolo in gara e tanti altri.

Il primo classificato assoluto di quest’anno è stato Stefano Mandile, con un tempo di 26’44”, che gli ha permesso di battere il record di 27’20” che resisteva dal 2015; al secondo posto Andrea Pigazzini, con un tempo di 29’29”, seguito da Andrea Plebani, con 31’35”.

La prima donna al traguardo è stata la giovane Ambra Valsecchi, con un tempo di 40 minuti, seguita da Orsola Purita e Daniela Amigoni.

Il primo papà con figlio under 12 è stato Roberto Montesano con il figlio Simone, 6 anni, seguito da Mauro Valsecchi con Alessandro, 6 anni, e da Massimo Gritti con Luca, 9 anni.

Il primo papà e la prima mamma della gara sono stati invece Davide Carenini, con un tempo di 34’28”, e Linda Locatelli.

Le restanti categorie erano bambino e bambina under 8, vinte da Stefano Bonaiti ed Alba Amigoni; bambino e bambina under 10, vinte da Cristian Lanfranchi e Dorotea Dossi; ragazzo e ragazza under 14, vinte da Lorenzo Giana e Arianna Tentori. Il partecipante più anziano è stato il signor Mario Sala, di 82 anni, mentre il più giovane è stato il piccolo Enea Tavola, di soli tre mesi, che ha compiuto il percorso tra le braccia del padre.

Qui sotto è possibile visualizzare le classifiche complete.

La manifestazione si è conclusa con l’intervento del vicesindaco e partecipante d’eccezione Aldo Valsecchi, che ha affermato: “La Camminata del Papà è una tradizione radicata e molto importante perché mette in evidenza il legame sociale tra le persone e la parrocchia, che non è scontato. È stata una passeggiata molto positiva perché mi ha permesso di incontrare le persone e vivere quella serenità che a volte nelle amministrazioni manca, perché siamo sempre affannati dalle tante cose da portare avanti, ma stare insieme alle persone ti dà la carica per continuare a farlo. Invito a riprendere le proprie attività domani con questo spirito, perché l’essenza della vita è la voglia di stare insieme e socializzare”.

L’organizzazione della manifestazione ha inoltre effettuato riprese aeree di una parte della camminata con un drone, come questo spettacolare colpo d’occhio.

Michele Carenini