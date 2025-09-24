44° CHECK-UP DEL SAN MARTINO, VINCONO DEL LUNGO E BONACINA

LECCO – Tra i sentieri che conducono da Rancio Alto alla Baita Piazza si è svolta la 44ª edizione del Check up del San Martino, la manifestazione organizzata dal Gruppo Alpini Monte Medale della sezione ANA di Lecco, un evento che ha visto la partecipazione di decine di atleti di ogni età in una sfida che va oltre la competizione sportiva. Il primo posto nella classifica maschile è stato conquistato da Stefano Del Lungo, classe 1991, con un tempo di 25’55”, seguito da Matteo Invernizzi e Thomas De Capitani.

Tra le donne ha trionfato Rita Bonacina con un tempo eccezionale di 27’01”. La gara ha visto un’incredibile presenza di cognomi ricorrenti come Ratti e Valsecchi, che hanno colorato la classifica con una sfida intergenerazionale che rivela il forte legame familiare e comunitario.

Il percorso immerso nella natura ha offerto scorci mozzafiato e salite impegnative, mettendo alla prova la resistenza degli atleti ma anche il loro spirito di gruppo. Il certificato rilasciato dal Gruppo Alpini Monte Medale ricorda che questa non è solo una gara, ma una celebrazione della vita, della montagna e della comunità che ogni anno si ritrova per correre insieme verso la vetta e oltre.

La 44ª edizione del Check-up del San Martino si conclude con entusiasmo e orgoglio, guardando già alla prossima sfida che continuerà a unire Lecco nel segno dello sport e della tradizione.

