LECCO – Mattinata di grande apprensione sul Resegone. Poco dopo le undici un elicottero si è levato in volo per soccorrere un escursionista 44enne, scivolato per alcuni metri durante la salita. Inizialmente soccorso in codice rosso, è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo con una contusione al bacino.