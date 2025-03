50 ANNI DEL RUGBY LECCO, UN “CORTO” SUL VALORE DELL’IDENTITÀ

LECCO – L’ASD Rugby Lecco compie 50 anni. Nata nel 1975 da un gruppo di amici appassionati di questo sport meraviglioso e misterioso, diverso da tutti gli altri, oggi si mette al centro dell’offerta sportiva educativa del suo territorio, punto di aggregazione importante, ma sempre con umiltà e rispetto, inclusione, ascolto e consapevole delle proprie forze. Sempre con l’orgoglio di rappresentare qualcosa. Come è nei valori del rugby, universalmente noti.

Nasce così un piccolo film, un atto d’amore per il Club e per il rugby, ispirato da un famosissimo commercial con protagonisti gli All Blacks e che vuole essere un omaggio a quello che per tutti gli appassionati quell’eredità rappresenta, propria di tutto il rugby. Essere un rugbista significa sapersi assumere delle responsabilità e farsi carico di certi valori. Indossare una maglia significa incarnare, a nome di tutti, quei valori condivisi.

Così, negli spogliatoi del Bione, la casa del Rugby Lecco, 14 Capitani in 50 anni – sarebbero 15 ma il leggendario Eugenio Scarpellini, tra i fondatori del Club, ha passato la palla tempo fa – si scambiano la maglia, che cambia, muta, evolve, ma che è sempre bluceleste; blu come il nostro lago e celeste come il cielo delle nostre montagne. Maglia che è uno scudo, che rende forti e temperanti, orgogliosi ambasciatori di un progetto sportivo ed educativo che in una piccola comunità di provincia continua nel tempo ad essere un punto di riferimento per i ragazzi e non solo, per tutta la comunità.

Del resto la frase con la quale l’ASD Rugby Lecco aveva conseguito il riconoscimento del CONI nel 2001 era e resta la missione e la visione con la quale il Club si è sempre approcciato allo sport: “Cresciamo persone e atleti eticamente ispirati”; e lo facciamo da 50 anni. È questo il senso di “Hic Sunt Leones”, il motto del Rugby Lecco. Crescere leoni nel senso di imparare lo spirito competitivo, forti, orgogliosi, ma sempre nel rispetto, nel sacrificio, nel lavoro e, in definitiva, nel “sostegno”.

Il corto è visibile a questo link.

I capitani che si sono succeduti negli anni protagonisti del video:

Fabrizio Mainetti: capitano 1975 – 1985 e 1992 – 1994

Ivano Bonacina: capitano 1985 – 1986

Roberto Riva: capitano 1986 – 1987

Alberto Stefanoni: capitano 1987 – 1989

Alessandro Malzanni: capitano 1989 – 1990

Massimo Bonaiti: capitano 1990 – 1991

Gianni Martignano: capitano 1991 – 1992

Paolo Pavano: capitano 1994 – 1996

Giuseppe Dell’Oro: capitano 1996 – 1998

Danilo Molinari: capitano 1998 – 2000

Giancarlo Locatelli: capitano 2000 – 2012

Nicola Rossi: capitano 2012 – 2014

Thomas Colombo: capitano 2014 – 2023

Paolo Pandiani: capitano 2023 – 2025

I numeri del Rugby Lecco:

SCUOLA RUGBY

U6: 8 allievi

U8: 20 allievi

U10: 18 allievi

U12: 28 allievi

GIOVANILI

U14: 21 allievi

U16: 34 allievi

U18: 31 allievi

SENIORES (Serie C ed A)

61 giocatori

OLD

31 giocatori

TOUCH

12 giocatori

DIRIGENTI E PERSONALE

28 addetti

ALLENATORI

20 allenatori

VOLONTARI

Più di 70 volontari