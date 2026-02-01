56ENNE FERITO DOPO UNA CADUTA A CARENNO, SOCCORSO DAI VIGILI DEL FUOCO

CARENNO – Mobilitazione dei soccorsi oggi a Carenno per assistere un uomo di 56 anni rimasto ferito dopo una caduta in una zona particolarmente impervia.

La squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Lecco è intervenuta in supporto al Soccorso Alpino della Stazione di Lecco, attivato dalla centrale Soreu dei Laghi. L’uomo, raggiunto dai tecnici dopo una prima localizzazione, si trovava in un’area difficile da raggiungere e ha richiesto manovre specifiche per il recupero in sicurezza.

Una volta stabilizzato, il ferito è stato trasportato a valle tramite tecniche di movimentazione su terreno impervio e affidato all’equipaggio dell’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, intervenuta in codice giallo.

L’uomo è stato poi trasferito all’ospedale di Lecco per ulteriori accertamenti.

RedCro