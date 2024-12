6,8 MILIONI AGLI ISTITUTI PROFESSIONALI, C’È ANCHE IL CFP “ALDO MORO” DI VALMADRERA

MILANO – È di 6,8 milioni di euro l’importo dei primi finanziamenti in anticipazione da parte di Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, a tre istituti accreditati IeF.P. (Istruzione e formazione professionale).

I soggetti beneficiari sono la Fondazione Monsignor Giulio Parmigiani di Valmadrera, gestore delle attività scolastiche e formative della Parrocchia di Valmadrera tra cui il Centro di Formazione Professionale ‘Aldo Moro’, ASLAM (Samarate – Varese, Magenta – Milano, Lentate sul Seveso – Monza Brianza, Malpensa e Milano) socio fondatore di due Fondazioni ITS (Mobilita ITS Academy e Artwood Academy) e AFGP Associazione Formazione Giovanni Piamarta con i centri di Brescia, Remedello (BS) e Milano.

L’iniziativa gestita da Finlombarda sostiene il sistema regionale della Formazione professionale attraverso la concessione di finanziamenti in anticipazione agli Enti Accreditati IeF.P. destinatari del Budget Duale IeFP 2024/2025 concesso da Regione Lombardia. A questi fondi si aggiungono contributi in conto interessi a valere su risorse regionali per l’abbattimento degli oneri finanziari a carico dei beneficiari derivanti dai finanziamenti concessi.

“Questo progetto – ha spiegato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi – rappresenta il vero impegno di Regione Lombardia a sostegno della formazione professionale e del sistema duale. Con l’erogazione dei primi finanziamenti, ribadiamo con forza la nostra volontà di aiutare e supportare il nostro modello educativo, solo così offriremo ai giovani competenze solide e spendibili nel mercato del lavoro. Questi interventi confermano la centralità della formazione professionale lombarda quale eccellenza nazionale e risorsa strategica per il futuro del nostro tessuto produttivo”.

“La filiera della formazione professionale lombarda all’interno del sistema duale – ha dichiarato il presidente di Finlombarda, Andrea Mascetti – offre l’opportunità di acquisire nuove competenze e specializzazioni attraverso un percorso modulare, completo, di qualità e collegato al sistema delle imprese. Siamo lieti di poter sostenere finanziariamente quella che rappresenta un’eccellenza nel panorama nazionale e una risorsa strategica per il futuro lavorativo dei nostri giovani”.