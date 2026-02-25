74ENNE CADUTO NEI PRESSI DEL CORNO RAT, SALVATO DA ELISOCCORSO E CNSAS

VALMADRERA – Attivazione oggi intorno alle 11:30 per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino. La SOREU dei Laghi ha allertato le squadre per un 74enne caduto lungo il sentiero, in una zona molto impervia, nei pressi del Corno Rat. Non riusciva a dare indicazioni sulla posizione; l’elisoccorso di Como ha sorvolato l’area, mentre le squadre territoriali salivano con il mezzo fuoristrada e poi a piedi.

L’elicottero ha poi individuato la persona; l’équipe sanitaria lo ha valutato e condizionato. L’uomo è stato recuperato e portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Impegnati tre tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), con una squadra pronta in piazzola al Centro del Bione; sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Intervento finito nel primo pomeriggio.