76ENNE CADE PER 10 METRI DAL SENTIERO “CERMENATI” E MUORE IN GRIGNETTA

ULTIM’ORA/GRIGNA MERIDIONALE – Un uomo di 76 anni impegnato in una escursione in Grignetta è precipitato per dieci metri, perdendo la vita. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15 in un punto lungo il noto sentiero della “Cresta Cermenati”. La caduta fatale è avvenuta lungo un canale molto impervio, al limite dell’area boscata.

I soccorritori hanno individuato e recuperato il corpo dell’anziano; purtroppo non c’è stato nulla da fare e per il 76enne si è potuto solo constatare il decesso sul posto. Sono intervenuti Soccorso Alpino – XIX Delegazione Lariana e l’eliambulanza di Areu decollata dalla base comasca di Villa Guardia.

Lo sfortunato escursionista era in compagnia di un’altra persona, rimasta illesa.

Seguiranno aggiornamenti.

RedCro