VALMADRERA – Oggi alle 14:30 circa, una squadra Speleo alpino fluviale del comando dei Vigili del Fuoco di Lecco composta da due unità e l’elicottero Drago di Malpensa, è intervenuta in località Corno Birone per un uomo di 78 anni che aveva perso l’orientamento e si trovava fuori dal sentiero senza riuscire a proseguire. Dopo essere stato individuato e verricellato sul Drago, l’uomo è stato consegnato alla squadra di terra in buone condizioni. L’intervento è terminato verso le 16.