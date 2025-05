DRUG VALLEY, 8 ANNI A SAMIR BENEDOS, IL “MIRI” DELLO SPACCIO IN VALSASSINA

LECCO – Si è concluso oggi il processo di primo grado dell’ operazione “Drug Valley” , con la condanna a 8 anni di carcere per Samir Benedos, 43 anni, albanese, ritenuto responsabile di un vasto giro di spaccio in Valsassina. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Bianca Maria Bianchi, che ha inflitto anche una multa di 32mila euro, l’interdizione perpetua dagli uffici pubblici e la confisca della droga, del denaro trovato durante le perquisizioni e di un patrimonio di 132.800 euro o equivalente in beni.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Lecco e avviata nel marzo 2024, aveva portato all’arresto di cinque persone, tutte di origine albanese tra i 30 e i 52 anni, con un sesto …