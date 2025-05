8 ANNI PER SAMIR BENEDOS, IL “MIRI” DELLO SPACCIO IN VALSASSINA

LECCO – Si è concluso oggi il processo di primo grado dell’ operazione “Drug Valley” , con la condanna a 8 anni di carcere per Samir Benedos, 43 anni, albanese, ritenuto responsabile di un vasto giro di spaccio in Valsassina. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Bianca Maria Bianchi, che ha inflitto anche una multa di 32mila euro, l’interdizione perpetua dagli uffici pubblici e la confisca della droga, del denaro trovato durante le perquisizioni e di un patrimonio di 132.800 euro o equivalente in beni.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Lecco e avviata nel marzo 2024, aveva portato all’arresto di cinque persone, tutte di origine albanese tra i 30 e i 52 anni, con un sesto soggetto sottoposto all’obbligo di dimora. Il gruppo gestiva un giro di spaccio con almeno 140 clienti abituali, di cui 70 hanno collaborato con la giustizia fornendo informazioni fondamentali per ricostruire l’attività criminale. Nel corso dell’indagine sono stati sequestrati oltre un chilo di droga e migliaia di dosi di cocaina, con un giro d’affari stimato intorno al milione di euro in due anni, dal 2022 al 2024.