LECCO – Nella giornata di domani, 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, la Polizia di Stato sarà nelle piazze del centro cittadino lecchese per dare nuovo vigore alla campagna di informazione e sensibilizzazione “Questo non è amore” contro la violenza di genere.

Nell’occasione verrà distribuito un pieghevole informativo sul tema, realizzato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza che contiene tutte le indicazioni utili a chi è vittima di violenza. Nello stesso pieghevole sono anche indicati i diritti che il cittadino ha di ricevere le dovute informazioni, nonché le facoltà che si possono esercitare quando si è vittima di violenza di genere, nell’ambito dell’attività di prevenzione promossa dalla Polizia di Stato attraverso gli strumenti dell’informazione, dell’educazione e dell’ascolto.

> Questo non è amore – brochure