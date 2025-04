80 ANNI DI 25 APRILE, TUTTE LE INIZIATIVE DI ARCI NEL LECCHESE

LECCO – “80 anni fa, il 25 aprile 1945, dopo due anni di Resistenza, l’Italia venne infine liberata dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista – ricorda Arci Lecco Sondrio -. Allora, chi rifiutò di aderire alle ideologie fasciste e naziste, si impegnò nei movimenti per la Liberazione con il fine di costruire un futuro di pace, diritti umani e giustizia sociale, per tutte le persone del mondo.

Oggi, venerdì 25 aprile, viviamo in un mondo pieno di guerre, intolleranza, prepotenza e dominio dei forti sui deboli, disgregazione dello stato sociale, depauperamento delle risorse ambientali, impoverimento economico e culturale, repressione e censura del dissenso.

L’Arci, l’Associazione Ricreativa Nazionale Italiana, da quando esiste, è costruita e frequentata da persone che si informano, che condividono democraticamente dubbi e opinioni, che con fantasia e impegno trovano soluzioni per aiutare e accogliere chi è più fragile, che contrastano la solitudine che sempre di più affligge le persone mantenendo in vita i tanti “luoghi di comunità” – i Circoli Arci – che sono le sedi dell’associazione.

Anche quest’anno i soci Arci, in collaborazione con differenti realtà che sul territorio tengono viva la Memoria della Resistenza, hanno organizzato molteplici iniziative per celebrare la festa della Liberazione.

Trekking sulle strade percorse dai Partigiani, conferenze di approfondimento storico, proiezioni cinematografiche, spettacoli musicali ma anche, per la giornata del 25 aprile e non solo, momenti aggregativi e ricreativi, con cene e pranzi sociali per condividere il senso della Memoria collettiva e della partecipazione popolare. Attenzione particolare, quest’anno è stata data al linguaggio visivo, con l’organizzazione di quattro mostre a tema”.

Di seguito, il programma delle iniziative di Arci Lecco Sondrio aps:

CALOLZIOCORTE

Giovedì 17 aprile alle 21, Circolo Arci Spazio Condiviso (p.zza Regazzoni n.7)

Proiezione di Flora. La storia della più giovane staffetta Partigiana della Resistenza italiana. (Martina De Polo, Alex Scorza – 2024)

Organizza: Circolo Arci Spazio Condiviso

VERDERIO

Sabato 19 aprile alle 21, Circolo Arci Pintupi (via Aldo Moro n.29)

Giochi Resistenti! Serata di giochi da tavolo sulla Resistenza Partigiana.

Organizza: Circolo Arci Pintupi con il patrocinio del Comune di Verderio, nell’ambito della 22^edizione del Festival Altrimenti Rock

CREMELLA

Mercoledì 23 aprile alle 20:45, Sala Consiliare del Comune

Rovagnate – Bulciago. Una striscia di sangue

I tragici eventi del 26-27 aprile 1945 sulla strada provinciale da Calco a Como

Ricostruzione storica a cura di Eugenio Pirovano.

Organizza: Circolo LiberArci in collaborazione con il Comune di Cremella

CALOLZIOCORTE

Giovedì 24 aprile alle 19:30, Circolo Arci Spazio Condiviso (p.zza Regazzoni n.7)

Aspettando la Liberazione

Cena condivisa fra tutti i soci: portiamo cibo, bevande, stoviglie e voglia di condividere

Organizza: Circolo Arci Spazio Condiviso

Venerdì 25 aprile – FESTA DELLA LIBERAZIONE

GALBIATE

18:30, Circolo Arci La Rossa (via delle Gagliarde n.16)

“Il significato della Festa della Liberazione e il concetto di libertà nell’attuale panorama internazionale”

Riflessione condotta da Anes Riva, socio del Circolo.

Organizza: Circolo Arci La Rossa

BARZANÒ

14:30

Da Piazza del mercato al Cimitero comunale per portare il tradizionale omaggio floreale sulle tombe dei Partigiani caduti.

18 | Circolo Liber Arci (via Sirtori n.5)

Musica indie folk con Giuseppe Mendola

OSNAGO RESISTE

11 | Piazza Vittorio Emanuele II

Aperitivo musicale con il Coro del Circolo Arci La Lo.Co. e l’Associazione Archè

11 | Piazza Vittorio Emanuele II

Aperitivo musicale con il Coro del Circolo Arci La Lo.Co. e l'Associazione Archè

Donna e Liberazione. Letture a cura di Libere tutte

12 | Spazio Aperto (via Roma n.6)

Donna e Liberazione. Letture a cura di Libere tutte

Inaugurazione della mostra “80 volte Liberazione”

Con interventi di ANPI Lecco e dell’Amministrazione comunale di Osnago

12:30 | Circolo Arci La Lo.Co.

Inaugurazione della mostra "80 volte Liberazione"

Con interventi di ANPI Lecco e dell'Amministrazione comunale di Osnago

Pranzo Sociale

Menù: risotto Taleggio e porri, salamelle e costine con patatine fritte oppure Moussaka veg

Dolce a sorpresa. Vino rosso o bianco, acqua.

Costo: €30 adulti, €12 bambini da 5 a 10 anni, gratis per bambini sotto i 5 anni. Prenotazione obbligatoria, pagamento anticipato presso il circolo.

13 | Circolo Arci La Lo.Co.

Pranzo Sociale

Menù: risotto Taleggio e porri, salamelle e costine con patatine fritte oppure Moussaka veg

Dolce a sorpresa. Vino rosso o bianco, acqua.

Costo: €30 adulti, €12 bambini da 5 a 10 anni, gratis per bambini sotto i 5 anni. Prenotazione obbligatoria, pagamento anticipato presso il circolo.

Festival resistente

Rock and roll from Brianza con Amos and the Ruers e Boogie Spiders

Cantautorato romagnolo con Andrea Grossi e Elena Mingotti.

Organizzano: Circolo Arci La lo.Co, ANPI Monza e Brianza, ANPI Brianza Meratese, Progetto Osnago, Io per Osnago. Con il patrocinio del Comune di Osnago.

VERDERIO

Altrimenti Rock 22^ edizione

Dalle 11 | Villa Gallavresi

Cucina e bar, bancarelle, giochi e musica dal vivo con Funky Lemonade, The Royal Ukulele Pirate Orchestra

Organizza: Circolo Arci Pintupi con il patrocinio del Comune di Verderio

CALOLZIOCORTE

Sabato 26 aprile alle 19:30, Circolo Arci Spazio Condiviso (p.zza Regazzoni n.7)

Canta forte la Liberazione

Un primo piatto a offerta libera, qualche chiacchiera, e poi si canta, tutti insieme!

Organizza: Circolo Arci Spazio Condiviso

VALGREGHENTINO

Domenica 27 aprile alle 18, Ca’ del Diaul (via Fratelli Kennedy n.48)

Potenti in fuga

Docufilm sull’arresto di Mussolini a Dongo e la resa della Colonna tedesca della Flak, raccontati attraverso immagini, luoghi e testimonianze.

Il documentario è stato realizzato dal ricercatore storico Pierfranco Mastalli che presenterà il filmato con riprese e montaggio del giornalista Andrea Brivio. Introdurrà l’incontro il presidente dell’ANPI di Lecco Enrico Avagnina.

Organizza: Circolo Arci Ca’ del Diaul in collaborazione con il Comune di Valgreghentino e ANPI Lecco

Le Mostre

OSNAGO

Da mercoledì 16 aprile | Spazio Aperto (via Roma n.6, Osnago)

Libere Sempre: Le donne nella Resistenza in Brianza

Mostra a cura di ANPI di Monza e Brianza.

Organizzano: Circolo Arci La Lo.Co., Progetto Osnago, Spazio Aperto, Comune di Osnago.

CALOLZIOCORTE

Da mercoledì 16 a mercoledì 30 aprile | città di Calolziocorte

80 volte Liberazione

Esposizione in città dei manifesti dell’omonimo progetto a cura del Circolo Arci LatoB

Organizza: Circolo Arci Spazio Condiviso in collaborazione con il Comune di Calolziocorte

CREMELLA

Da giovedì 24 a domenica 27 aprile | Sala Consiliare

Rovagnate – Bulciago. Una striscia di sangue

Esposizione visitabile dalle 9 alle 12

Organizza: Circolo LiberArci in collaborazione con il Comune di Cremella

IMBERSAGO

Venerdì 25 aprile | Monumento ai Caduti (p.zza Garibaldi), centro paese

Il Circolo addobba il monumento con papaveri rossi handmade e inaugura una mostra a tema installata nelle vie del centro del paese.

Organizza: Circolo Arci Libertà in collaborazione con il Comune di Imbersago

Per informazioni contattare Arci Lecco Sondrio aps al numero 347 663 8136 o alla mail progettazione@arcileccosondrio.it. Sito web: arcileccosondrio.it