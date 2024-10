80° DEI RASTRELLAMENTI NAZIFASCISTI. LE INIZIATIVE ANPI IN VALSASSINA

VALSASSINA – L’Anpi Provinciale Lecco ha organizzato un ricco programma di iniziative nella ricorrenza dell’80° anniversario dei rastrellamenti nazifascisti in Valsassina e Alto Lario.

Nell’ottobre 1944 diverse centinaia di nazifascisti bloccano le valli da Lecco a Colico. Le formazioni partigiane si riparano sulle montagne attestandosi in Val Biandino (rifugio Tavecchia) e in alta Val Varrone (rifugio Santa Rita). Nel corso del rastrellamento, durato ben 40 giorni, i tedeschi ed i fascisti risalgono le valli da varie direttrici puntando decisamente su Biandino: bruciano i cascinali, le chiesette ed i rifugi che incontrano. L’11 ottobre 1944 il rastrellamento diventa ossessivo e minuzioso come non mai: sbandati, simpatizzanti e semplici sospetti vengono arrestati, spesso torturati a morte, uccisi, deportati nelle prigioni tedesche. Negli scontri a fuoco trovano la morte…