800 IN GARA ALLA LECCO HALF MARATHON, VINCONO CASATI E CRIPPA

LECCO – Quasi 800 appassionati, tra mezza maratona e gara promozionale da 10 km, hanno animato il lungolago di Lecco nrlla mattinata di domenica per la 17ª Lecco Half Marathon.

Una giornata fresca ma asciutta ha accompagnato il lungo serpentone di atleti impegnati sui 21,097 km del tracciato, articolato sui due giri ormai tradizionali della manifestazione.

Federico Casati, in maglia Dk Runners Milano, ha imposto il proprio ritmo già oltre metà gara, andando a prendersi il successo in 1h10’13”. Alle sue spalle è arrivato Alessandro Crippa del Gsa Cometa, staccato di 35”, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Lorenzo Panzeri dei Falchi Lecco, che ha chiuso in 1h11’07”. Subito fuori dal podio si è piazzato Andrea Santambrogio (Gsa Cometa), quarto in 1h11’15”, seguito da Federico Bazzucchi (Us Bormiese), quinto in 1h11’32”. Hanno completato le prime dieci posizioni Marco Melesi (Daini Carate Brianza), sesto in 1h11’54”, Andrea Riva (Osa Valmadrera), settimo in 1h12’27” e primo della categoria SM40, e Michele Piloni (Falchi Lecco), ottavo in 1h12’31” e primo SM45. Nona posizione per Marco Redaelli (Avis Oggiono), che con 1h13’04” si è aggiudicato anche il titolo di primo SM55, mentre decimo è arrivato Luca Radaelli (Csi Morbegno), anch’egli in 1h13’04”.

Successo netto per Marta Crippa, atleta di casa dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, che ha dominato la prova fermando il cronometro a 1h22’14”. Alle sue spalle si è classificata Claudia Santinelli dell’Atletica Cologno al Serio, distanziata di 2’33”, mentre il terzo posto è andato a Veronica Bolis dei Falchi Olginatesi, arrivata con un ritardo di 5’22”. In quarta posizione si è piazzata Marianna Colombo (Falchi Lecco) in 1h28’59”, seguita da Elena Caliò (Team Pasturo), quinta in 1h32’29”. Hanno chiuso la top ten Daiana Concilio (Osa Valmadrera), sesta in 1h32’50”, Cristina Pietrocola (Run Card), settima in 1h34’28”, e Silvia Mauri (Falchi Olginatesi), ottava in 1h34’34” e prima della categoria SF35. Nona è arrivata Barbara Invernizzi (Blu Frida Barzanò), in 1h36’25” e prima SF55, mentre decima si è classificata Lorenza Zanni (Runners Bergamo), anch’essa in 1h36’25”.

A questo link è possibile consultare tutte le classifiche complete.

RedSpo