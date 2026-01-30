91ENNE CADE IN BICICLETTA DAVANTI ALL’OSPEDALE: NON È GRAVE

LECCO – Intervento dei soccorsi questa mattina, poco dopo le 10, a Lecco: in via dell’Eremo, a poca distanza dall’ospedale cittadino, un uomo di 91 anni si è ferito cadendo dalla bicicletta.

L’allarme è scattato con attivazione del codice rosso, vista l’età avanzata del ciclista e la dinamica dell’incidente. Sul posto sono stati inviati un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, coordinate dalla centrale Soreu dei Laghi.

Dopo la prima valutazione sanitaria, le condizioni dell’anziano si sono rivelate meno gravi del previsto: l’uomo è stato stabilizzato e trasferito in codice verde all’ospedale Manzoni di Lecco.

RedCro