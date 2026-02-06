95 NUOVI ALBERI NEL PARCO ADDA NORD, CAMBIA CALOLZIO: “ATTESI DA 6 ANNI”

CALOLZIOCORTE – Nel novembre 2025 il gruppo civico Cambia Calolzio aveva denunciato pubblicamente una situazione nel Comune: nonostante l’abbattimento di 116 alberi autorizzato nel 2019, l’amministrazione comunale non aveva mai rispettato l’obbligo di piantumare le 65 nuove alberature prescritte dal Parco Adda Nord. Sei anni dopo, di quelle piantumazioni non c’era traccia. Nessun albero, nessun intervento, nessun adempimento.

La vicenda si è sbloccata solo a seguito delle segnalazioni formali, degli esposti agli enti competenti e della pressione politica esercitata dal gruppo civico, che ha riportato la questione all’attenzione pubblica. È in questo contesto che, nel gennaio 2026, il Comune di Calolziocorte ha finalmente trasmesso al Parco Adda Nord un piano aggiornato di piantumazione, individuando 95 nuove essenze autoctone da collocare lungo il corridoio fluviale dell’Adda. Ontani, frassini, carpini, salici, pioppi, ciliegi, aceri e arbusti andranno a ricostituire un patrimonio verde che avrebbe dovuto essere ripristinato già anni fa.

Cambia Calolzio rivendica con chiarezza il ruolo svolto in questa vicenda. Secondo il gruppo civico, il risultato non è frutto di un improvviso cambio di passo dell’amministrazione, ma della costante attività di controllo svolta in questi anni. Senza la denuncia pubblica dell’inadempienza, senza gli atti formali e senza la pressione politica, oggi non esisterebbe alcun piano di ripristino. “A Calolziocorte – sottolineano – solo quando qualcuno controlla, le promesse diventano fatti”.

Il 4 febbraio è stato annunciato l’avvio delle piantumazioni nell’area del Lavello. Novantacinque nuovi alberi andranno a sostituire i 116 abbattuti nel 2019, segnando finalmente l’inizio di un percorso rimasto bloccato per troppo tempo. Una notizia positiva, certo, ma che arriva dopo sei anni di attesa e solo grazie alla costanza di chi ha continuato a chiedere spiegazioni, a leggere gli atti, a verificare sul posto, a porre domande puntuali e a informare i cittadini.

Per Cambia Calolzio, il verde pubblico non è un dettaglio amministrativo né un arredo accessorio, ma un elemento fondamentale di qualità della vita, tutela ambientale e rispetto del territorio. Per questo il gruppo civico ribadisce che non si tratta di un regalo o di una concessione, bensì dell’adempimento di un obbligo rimasto sospeso troppo a lungo. Ora l’attenzione si sposta sulla fase successiva: verificare che le piantumazioni vengano effettivamente completate, che le specie siano coerenti con l’ecosistema del luogo e che la manutenzione nel tempo sia garantita.

“Continueremo a fare ciò che questa amministrazione non fa: controllare, verificare, pretendere risposte – conclude il gruppo civico – Perché a Calolziocorte il verde pubblico non può dipendere dalla buona volontà del momento, ma da scelte chiare, trasparenti e soprattutto rispettate”.