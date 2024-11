A BEVERA “ARTIGIANI DI DEMOCRAZIA NEL SEGNO DELLA FRATERNITÀ”

LECCO – Come negli anni passati, la Diocesi di Milano propone, per il periodo di Avvento, un incontro di spiritualità dedicato ai cristiani impegnati nelle realtà sociali e politiche. L’incontro per la zona pastorale di Lecco si terrà domenica 24 novembre dalle 9:30 a Barzago presso il santuario di Bevera.

A seguire la messa alle 11:30 presieduta dal vicario episcopale Mons. Gianni Cesena . Il titolo dell’incontro sarà “Artigiani di Democrazia nel Segno della Fraternità” e intende offrire un’occasione di confronto su come ciascuno possa incarnare e promuovere una democrazia fondata sui valori del Vangelo: fraternità, rispetto e servizio reciproco.

L’incontro prevede un momento introduttivo di preghiera e riflessione, seguito da uno spazio di silenzio e dalla condivisione comunitaria delle risonanze personali. “In un tempo in cui le relazioni umane e sociali sono spesso messe alla prova, c’è il bisogno di riscoprire il significato profondo della ‘democrazia’ – spiega don Nazario Costante della Diocesi di Milano – Non solo come sistema politico, ma come impegno concreto di servizio al bene comune e alle persone che incontriamo nel nostro quotidiano”.

“Questa esperienza ci guiderà in un percorso per riscoprire insieme la bellezza di una democrazia costruita sulle fondamenta della fraternità e della solidarietà, per rafforzare il nostro ruolo di ‘artigiani’ della democrazia, capaci di tessere legami fondati sul dialogo e sulla giustizia”, conclude don Nazario Costante.