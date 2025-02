A CALOLZIO CRESCE LA POPOLAZIONE MA SOPRATTUTTO GLI ANZIANI

CALOLZIOCORTE – Prosegue la crescita del numero dei residenti a Calolziocorte, malgrado il calo delle nascite rispetto al 2023. È il primo dato rilevante fornito dall’assessore ai Servizi Sociali Tina Balossi, nella statistica dell’anno 2024.

Al 31 dicembre, i residenti a Calolzio erano 13.737, di cui 6990 femmine e 6747 maschi, e 5982 le famiglie. Nel 2024 sono nati 75 bimbi, significativamente meno dei 93 dell’anno precedente, di cui 34 femmine e 41 maschi: Balossi aggiunge che l’ultimo bimbo nato del 2024 è stato il piccolo Alessandro, mentre Issa è stata la prima bimba nata nel 2025.

Lo scorso anno 108 ragazzi, di cui 61 femmine e 48 maschi, hanno raggiunto la maggiore età.

Guardando la distribuzione della popolazione per fasce d’età, si nota la grande presenza di over 30, quasi tre volte gli under: nel dettaglio, sono 682 le persone da 0 a 6 anni, 910 da 7 a 14 anni, 2128 da 15 a 29 anni, ben 6462 da 30 a 65 anni e infine 3555 oltre i 65 anni. Balossi ha riflettuto sulla grande presenza di anziani, che in futuro andrà necessariamente ad aumentare, evidenziando l’importanza di strutture come le case di comunità per il prossimo fututro.

Confrontando i dati degli anni passati, mediamente si sono stabilizzati anche i decessi: 84 contro i 77 dello scorso anno, ma non dissimili dagli 87 del 2022. “Durante l’anno – spiega l’assessore – ci hanno lasciati 4 tra centenari e ultra centenari, mentre proseguono il loro cammino la signora Margherita, la più anziana di Calolzio con i prossimi suoi 102 anni, i signori Adele, Luigi e Pierina, che vanno verso i 101 anni, e Marina, prossima ai 100 anni”.

Nel 2024 sono stati celebrati 26 matrimoni religiosi e 25 civili, ben inferiori ai 38 di entrambi lo scorso anno.

Riguardo le cittadinanze, ne sono state consegnate ben 95, 25 in più del 2024: tra la popolazione, 510 individui provengono dall’Africa subsahariana, 232 dal Nord Africa, 155 dal Sud America, 176 dall’Unione Europea, 240 da paesi europei fuori dall’Unione.