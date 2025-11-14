A CALOLZIO DEDICATA A LAS MARIPOSAS LA CICLOPEDONALE DEL LAVELLO

CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale intende ricordare la ricorrenza del 25 novembre “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” e allo stesso tempo sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica.

Per tale ragione l’amministrazione comunale ha promosso l’intitolazione della nuova ciclopedonale realizzata nei pressi del Monastero di S. Maria del Lavello (via Padri Serviti) a “Las Mariposas”, le tre sorelle Patria Mercedes, Minerva e Maria Teresa Mirabal divenute a seguito del loro brutale assassinio simbolo dell’emancipazione delle donne e della lotta contro la violenza di genere.

L’amministrazione comunale è pertanto lieta di invitare gli enti e le associazioni del territorio alla cerimonia di intitolazione, che si terrà martedì 25 novembre alle 10.30 in via Padri Serviti, nei pressi del Monastero di S. Maria del Lavello.

Alla cerimonia interverrano anche studenti e professori dell’Istituto Lorenzo Rota che hanno realizzato una installazione artistica che verrà prossimamente collocata presso la targa posta dall’amministrazione comunale.