A CALOLZIO DOMANDE APERTE PER LE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI

CALOLZIOCORTE – Da oggi, lunedì 1º settembre, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di erogazione borsa di studio agli alunni meritevoli per l’anno scolastico 2024/2025.
Possono presentare la domanda:
- gli studenti residenti a Calolziocorte che abbiano conseguito, senza aver subito bocciature, al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado, il diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado riportando una valutazione non inferiore a 10/10;
- gli studenti residenti a Calolziocorte che abbiano conseguito, senza aver subito bocciature nello stesso indirizzo di studi, al termine di un corso quinquennale, il diploma di maturità della Scuola Secondaria di Secondo Grado, riportando una valutazione non inferiore a 90/100.
Il contributo concesso ai richiedenti con i requisiti previsti dal bando ammonta a 100 euro per gli alunni uscenti dalla Scuola Secondaria di Primo Grado e a 300 euro per gli alunni uscenti dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Qualora per il numero delle domande in regola con i requisiti richiesti dal bando le risorse assegnate risultassero insufficienti, il Settore Servizi alla Persona provvederà alla formazione di una graduatoria dei beneficiari in ordine decrescente in base alle valutazioni riportate e in caso di parità avrà precedenza l’alunno anagraficamente più giovane.
Il modulo di richiesta è disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Calolziocorte e sul sito del Comune di Calolziocorte.
La domanda deve essere consegnata:
- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Calolziocorte dalle 14:30 di lunedì 1º settembre fino alle 14:30 di martedì 30 settembre;
- inviando una e-mail a calolziocorte@legalmail.it dalle 14.30 di lunedì 1º settembre fino alle 14:30 di martedì 30 settembre.
Per informazioni, ci si può rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Calolziocorte – Piazza Vittorio Veneto, 13. Telefono 0341/639258, e-mail: ferrari.patrizia@comune.calolziocorte.lc.it.
RedCal