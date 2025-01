A CALOLZIO FLASH MOB SIMBOLICO: “TUTELARE I DISABILI, BASTA SPESA IN ARMI”

CALOLZIOCORTE – In occasione della presenza del Ministro alla Disabilità, Alessandra Locatelli, alla proiezione della prima del docufilm “Come rugiada” inerente la disabilità, si è tenuto all’esterno dell’Auditorium un flash mob simbolico a sostegno della campagna nazionale “La casa brucia“.

Attraverso quello che è stato definito “un puntaspilli per il Ministro alla Disabilità Locatelli”, l’attivista Giancarlo Bandinelli ha comunicato il sostegno dell’attivismo calolziese alla campagna: “Non si può più tacere di fronte al fatto che, mentre la legge di bilancio del 2025 del nostro Paese registra uno spreco di oltre 87 milioni di euro al giorno per la spesa militare, poi mette a disposizione meno di 300mila euro giornalieri per la disabilità“.

“In Italia – ha dichiarato – sono 3 milioni le famiglie con almeno un componente con disabilità e di queste, secondo i dati Istat, oltre 600mila versano in condizioni di estrema povertà.

La capacità di continuare ad indignarci è una delle ragioni per cui abbiamo fatto questa simbolico flash mob. Per non accettare passivamente tutto quello che abbiamo intorno”.